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Народные приметы на 31 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 31 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 31 октября помогут определить, когда наступит зима.

Некоторое время назад люди считали, что в том случае, если в последний день второго месяца осени не выпадают осадки в виде снега, зима наступит ещё не очень скоро.

Если же 31 октября наблюдается блеклый месяц, народные приметы советуют готовиться к тому, что в ближайшее время выпадет снег или пойдет дождь.

Также несколько столетий назад статус достоверного имело поверье метеорологической направленности, которое гласит, что облака, плывущие с севера на юг в последний день октября, являются предвестниками солнечной погоды.   