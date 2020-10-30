Народные приметы на 31 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 31 октября помогут определить, когда наступит зима.

Некоторое время назад люди считали, что в том случае, если в последний день второго месяца осени не выпадают осадки в виде снега, зима наступит ещё не очень скоро.

Если же 31 октября наблюдается блеклый месяц, народные приметы советуют готовиться к тому, что в ближайшее время выпадет снег или пойдет дождь.

Также несколько столетий назад статус достоверного имело поверье метеорологической направленности, которое гласит, что облака, плывущие с севера на юг в последний день октября, являются предвестниками солнечной погоды.