В Кочкуровском районе горел жилой дом

В Кочкуровском районе произошло возгорание жилого дома.
Утром 30 октября на пульт дежурн6ого МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Подлесная Тавла. На улице Героя Кудашкина загорелся жилой дом №28. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 45 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания жилого дома.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru