Народные приметы на 1 ноября подскажут, следует ли готовиться к заморозкам

Народные приметы на 1 ноября помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время будут иметь место заморозки.

В былые времена люди не подвергали сомнениям поверье метеорологического характера, согласно которому выпадение осадков в виде снега в ночь на 1 ноября следует воспринимать в качестве предвестия о приближающихся заморозках.

Также люди, которым выпало жить несколько веков назад, верили, что дождь в первый день последнего месяца осени сигнализирует о том, что в течение ноября не будет снега.

Высокая температура воздуха 1 ноября народными приметами трактуется в качестве предвестника теплой зимы с минимальным количеством снега.