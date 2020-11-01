Народные приметы на 2 ноября подскажут, ожидается ли потепление

Народные приметы на 2 ноября помогут определить, ожидается ли в ближайшее время потепление.

Несколько столетий назад в народной среде бытовало поверье, согласно которому в том случае, если во второй день третьего месяца осени имеет место выпадение осадков в виде снега на сухую землю, в ближайшее время существенно повысится температура воздуха.

Громко воющие волки во второй день последнего месяца осени народными приметами называются предвестниками резкого похолодания.

Если же 2 ноября на деревьях виден иней, следует готовиться к тому, что в следующем году будет весьма плохой урожай.