Инвестиционная программа филиала «Мордовэнерго» будет выполнена в полном объеме

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» продолжает реализацию инвестиционной программы, ключевым объектом которой является реконструкция подстанции ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка». Питающий центр расположен в Чамзинском районе республики. В IV квартале текущего года продолжатся строительно-монтажные работы на ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ. Итогом завершения крупномасштабного проекта станет повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей района. В их числе – предприятия агропромышленного комплекса и производители строительных материалов. Всего за 9 месяцев затраты на реконструкцию подстанции составили 155,8 млн руб.

В плане текущего года – конструктивно-строительные и электротехнические решения на ОРУ-110 кВ, установка главных трансформаторов, монтаж систем релейной защиты и автоматики, сетей связи, комплекса учета электроэнергии, прокладка кабелей, установка маслосборника, благоустройство территории и пусконаладочные работы. По плану объем капитальных вложений в 2020 году запланирован в сумме 355,4 млн руб.

Реконструируемая подстанция ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка» имеет важное системное значение в электрических сетях 110 кВ филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго».