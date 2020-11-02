Народные приметы на 3 ноября подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 3 ноября помогут определить, следует ли готовиться к скорому похолоданию.

Несколько столетий назад статус достоверного и подтвержденного практическим путем в реальной действительности имело поверье метеорологической направленности, гласящее, что солнечная погода в третий день последнего месяца осени является предвестником скорого снижения температуры воздуха.

Если в начале ноября наблюдается обилие снега, народные приметы разрешают рассчитывать на отличный урожай хлеба в следующем году.

Народные приметы настоятельно не рекомендуют отправляться в дорогу 3 ноября, но до наших дней не сохранились причины этого предписания.