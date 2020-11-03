В Зубово-Полянском районе загорелась баня

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание бани.

Днём 2 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Покровские Селищи. На улице Монастырской загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске накануне загорелся автомобиль. В результате данного происшествия никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru