В Саранске произошел пожар в канализационном коллекторе

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в канализационном коллекторе.

Указанное происшествие произошло днём 2 ноября на улице Косарева. Огонь вспыхнул в канализационном коллекторе.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь уничтожил матрац в канализационном коллекторе на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru