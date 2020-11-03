В Саранске произошел пожар в канализационном коллекторе

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в канализационном коллекторе.
Указанное происшествие произошло днём 2 ноября на улице Косарева. Огонь вспыхнул в канализационном коллекторе.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Огонь уничтожил матрац в канализационном коллекторе на площади 1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске накануне произошло возгорание автомобиля. Во время данного пожара никто не пострадал.
Источник: 13.mchs.gov.ru