В Саранске стартовала подготовка города к новогодним праздникам

В Саранске начались работы по подготовке города к новогодним праздникам.

Муниципальные предприятия проводят ревизию гирлянд, украшающих улицы и бульвары, а также развешивают дополнительные световые украшения.

Несмотря на то, что погодные условия совершенно не близки к зимним, размещать новогоднее украшение самое время. Объем работ довольно большой, работать с гирляндами при плюсовой температуре гораздо удобнее и практичнее.

Саранск к новогодним праздникам украсят 120 километров гирлянд, будут установлены 14 новогодних ёлок, а также различные световые конструкции.

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Источник: adm-saransk.ru