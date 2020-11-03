Народные приметы на 4 ноября подскажут, установится ли дождливая погода

Народные приметы на 4 ноября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в течение нескольких ближайших дней.

В былые времена люди не сомневались в достоверности и справедливости поверья метеорологического характера, согласно которому выпадение осадков в виде дождя в четвертый день последнего месяца осени сигнализирует о том, что аналогичная погодная обстановка будет иметь место в ближайшее время.

Отсутствие дождя 4 ноября народные приметы называют предвестником того, что в следующем году будут плохие показатели урожайности.

Ясная погода в этот день поверьями называется сигналом о скором похолодании.