В Мордовии горел автомобиль

В Мордовии произошло возгорание автомобиля.

Поздним вечером 3 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на 12-м километре трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади 4 кв. м. Марка машины не сообщается.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru