Народные приметы на 5 ноября подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 5 ноября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться предстоящей зимой.

В былые времена люди, которые на постоянной основе следили за состоянием окружающей среды, сформулировали метеорологическое правило, гласящее, что град или мелкая крупа, наблюдающиеся в пятый день последнего месяца осени, следует воспринимать в качестве сигнала о том, что настоящая зима наступит уже 22 ноября.

Если же 5 ноября выпало много снега, народные приметы советуют готовиться к теплой зиме.

Наличие дождя 5 ноября крестьянами, жившими несколько веков назад, воспринималось в качестве своего рода благой вести, поскольку они верили, что данные осадки являются предвестниками хорошего урожая в следующем году.