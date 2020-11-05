В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Внимание, пешеход!»

В Саранске 3 ноября сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Внимание, пешеход!».

В ходе проведения указанного мероприятия сотрудники ГИБДД уделяли особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в запрещенном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам в специально установленных для этого местах.

За несколько часов мероприятия было составлено 23 административных материала, из них 11 протоколов за нарушения, допущенные самими пешеходами.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске был задержан пьяный водитель иномарки.

Источник: гибдд.рф