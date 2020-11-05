Народные приметы на 6 ноября подскажут, следует ли готовиться к снегопаду

Народные приметы на 6 ноября помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время будет иметь место снегопад.

Несколько столетий назад существовало поверье, согласно которому в том случае, если в шестой день последнего месяца осени вороны собираются в стаи, следует готовиться к тому, что в ближайшее время земной покров станет белым вследствие сильных снегопадов.

В этот день люди, жившие несколько столетий назад, боялись услышать сверчка. Они верили, что этот звук может сигнализировать о скорой смерти близкого человека.

А вот падение в яму 6 ноября наши предки воспринимали в качестве доброго предзнаменования. Они считали, что данный инцидент предвещает долгую и счастливую жизнь. Но это правило срабатывает только в том случае, если человек случайно упал в яму, а не преднамеренно обеспечил себе падение.