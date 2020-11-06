Жителя Мордовии осудили за убийство знакомой

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в смерти своей знакомой.

Стражами порядка было установлено, что 26 июля нынешнего года 40-летний житель Ичалковского района гостил у своей 45-летней знакомой. В компании владелицы жилья и ещё нескольких человек мужчина распивал спиртные напитки. В ходе попойки между 40-летним гостем и хозяйкой дома вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина ударил знакомую кулаком, вследствие чего последняя упала и потеряла сознание. На следующий день женщина была доставлена в больницe, где скончалась от полученной травмы.

Решением суда в отношении 40-летнего злоумышленника была избрана мера наказания в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф