Народные приметы на 7 ноября подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 7 ноября помогут определить, следует ли готовиться к ухудшению метеорологической обстановки.

В былые времена люди не сомневались в истинности и справедливости метеорологического поверья, согласно которому наличие на небе тусклых звезд в седьмой день последнего месяца осени является предвестником скорого похолодания и осадков.

Если же утром 7 ноября наблюдается туман, народные приметы советуют готовиться к скорому потеплению.

Также в былые времена люди верили, что обилие листвы на деревьях в начале ноября следует воспринимать в качестве сигнала о затяжной зиме.