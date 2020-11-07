Народные приметы на 8 ноября подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 8 ноября помогут узнать, какая метеорологическая обстановка установится грядущей зимой.

Несколько веков назад в народной среде не было принято сомневаться в достоверности и практической справедливости поверья метеорологической направленности, гласящего, что теплая погода в восьмой день последнего месяца осени представляет собой предвестие о том, что грядущей зимой будут иметь место высокая для данного времени года температура воздуха и сырость.

Если же утром 8 ноября наблюдается иней, народные поверья советуют готовиться к зиме с обилием снега.

В том случае, если в этот день выпал снег, аналогичные осадки будут иметь место и на Пасху.

Снег и мороз 8 ноября предвещают поздний приход весны.