В Кадошкинском районе сгорела баня

В Кадошкинском районе произошел пожар, который уничтожил баню.
Вечером 7 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Латышовка. Возле дома №5, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелась баня. Пламя уничтожило постройку на площади 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru