В Кадошкинском районе сгорела баня

В Кадошкинском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Вечером 7 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Латышовка. Возле дома №5, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелась баня. Пламя уничтожило постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru