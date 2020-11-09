В Саранске увеличится мощность ТЭЦ-2

Электрическая мощность Саранской ТЭЦ-2 увеличится до 220 МВт.

Пресс-служба Мордовского филиала «Т Плюс» сообщает, что было завершено техническое перевооружение градирен №№3 и 5 ТЭЦ-2.

На работы по модернизации были потрачены денежные средства в сумме 76,7 млн рублей. Процесс переоборудования осуществлялся в период с июля по октябрь компанией ООО «ВСТ-Реконструкция» из Казани.

Результатом реконструкции стало снижение сезонных ограничений мощности в летний период. Ожидается, что электрическая мощность ТЭЦ-2 будет увеличена до 220 МВт.

Также читайте о том, что мэр Саранска прокомментировал перевод светофоров города на трехфазный режим работы.

Источник: nta-nn.ru