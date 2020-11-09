Народные приметы на 10 ноября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 10 ноября помогут узнать, когда наступит настоящая зима.

Несколько столетий назад в качестве своего рода символического знака о позднем приходе зимы люди воспринимали листья на вишневом дереве, наблюдающиеся в десятый день последнего месяца осени.

Если же утром 10 ноября имеет место иней, поверья советуют готовиться к тому, что в ближайшее время ударят сильные морозы.

Туманное утро в этот день народные приметы трактуют в качестве предвестия о скором потеплении.

Кроме того, в былые времена люди верили, что о грядущей оттепели 10 ноября может сигнализировать увиденная в лесу белка.