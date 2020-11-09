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Народные приметы на 10 ноября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 10 ноября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 10 ноября помогут узнать, когда наступит настоящая зима.

Несколько столетий назад в качестве своего рода символического знака о позднем приходе зимы люди воспринимали листья на вишневом дереве, наблюдающиеся в десятый день последнего месяца осени.

Если же утром 10 ноября имеет место иней, поверья советуют готовиться к тому, что в ближайшее время ударят сильные морозы.

Туманное утро в этот день народные приметы трактуют в качестве предвестия о скором потеплении.

Кроме того, в былые времена люди верили, что о грядущей оттепели 10 ноября может сигнализировать увиденная в лесу белка.