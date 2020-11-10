Народные приметы на 11 ноября подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 11 ноября помогут определить, наступит ли в ближайшее время похолодание.

В былые времена ни у кого никаких сомнений не вызывала достоверность поверья метеорологической направленности, согласно которому низкие облака в одиннадцатый день третьего месяца осени свидетельствуют о приближении похолодания.

Если же в этот день имеют место осадки в виде дождя или снега, народные приметы советуют готовиться к тому, что 21 ноября будет иметь место оттепель.

Люди, жившие в старину, боялись услышать вой волков 11 ноября, поскольку считали подобные звуки крайне негативным знаком, сигнализирующим о скорой беде.