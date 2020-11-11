Народные приметы на 12 ноября подскажут, следует ли готовиться к похолоданию

Народные приметы на 12 ноября помогут узнать, приближается ли похолодание.

Несколько столетий назад люди считали достаточным поводом для начала подготовки к похолоданию прилетевших в двенадцатый день последнего месяца осени синиц.

Кроме того, в былые времена в народной среде существовала примета, согласно которой мелкий снег 12 ноября сигнализирует о том, что скоро будут иметь место заморозки.

Если же ранним утром 12 ноября поют птицы, в ближайшие дни существенно снизится температура воздуха.

Несколько столетий назад в этот день отмечали свой профессиональный праздник охотники и рыболовы.