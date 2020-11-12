Народные приметы на 13 ноября подскажут, приближается ли зима

Народные приметы на 13 ноября помогут определить, следует ли начинать подготовку к скорому наступлению зимы.

Несколько столетий назад существовало поверье, согласно которому рассчитывать на скорый приход зимы следует в том случае, если в тринадцатый день последнего месяца осени отчетливо слышно пение снегирей.

Также в былые времена люди не сомневались в правильности приметы метеорологической направленности, гласящей, что ясная погода 13 ноября сигнализирует о скором снижении температуры воздуха и сильных порывах ветра.

Чирикающие 13 ноября воробьи народные приметами называются предвестниками потепления.