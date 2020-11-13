Народные приметы на 14 ноября подскажут, какой будет зима

Народные приметы на 14 ноября помогут определить, какие характерные особенности будет иметь предстоящая зима.

Дошедшие до наших дней народные предания о погоде гласят, что высокая температура воздуха в четырнадцатый день последнего месяца осени сигнализирует о том, что до начала декабря будет тепло, а предстоящая зима не будет отличаться лютыми морозами.

Если же 14 ноября имеют место грязь и слякоть, следует готовиться к тому, что так называемая расхлябанная твердь продержится до середины зимы.

Наличие слабого мороза в этот день народные приметы называют предвестником того, что осенняя погода точно сохранится до конца ноября, а зимние морозы и снегопады в декабре не будут кружить над землей.

Осадки в виде снега 14 ноября предания называют своего рода гарантией того, что грядущие весенние месяцы приведут за собой половодье.