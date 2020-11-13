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Народные приметы на 14 ноября подскажут, какой будет зима

Народные приметы на 14 ноября подскажут, какой будет зима

Народные приметы на 14 ноября помогут определить, какие характерные особенности будет иметь предстоящая зима.

Дошедшие до наших дней народные предания о погоде гласят, что высокая температура воздуха в четырнадцатый день последнего месяца осени сигнализирует о том, что до начала декабря будет тепло, а предстоящая зима не будет отличаться лютыми морозами.

Если же 14 ноября имеют место грязь и слякоть, следует готовиться к тому, что так называемая расхлябанная твердь продержится до середины зимы.

Наличие слабого мороза в этот день народные приметы называют предвестником того, что осенняя погода точно сохранится до конца ноября, а зимние морозы и снегопады в декабре не будут кружить над землей.

Осадки в виде снега 14 ноября предания называют своего рода гарантией того, что грядущие весенние месяцы приведут за собой половодье.

 