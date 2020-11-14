В Саранске горел мусорный бак

В Саранске произошло возгорание мусорного бака.

Поздним вечером 13 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Веселовского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №41 горит мусорный бак.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в баке на площади, составляющей 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru