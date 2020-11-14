В Саранске горел мусорный бак

В Саранске произошло возгорание мусорного бака.
Поздним вечером 13 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Веселовского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №41 горит мусорный бак.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор в баке на площади, составляющей 1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru