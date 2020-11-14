В Чамзинском районе произошел пожар в жилом доме

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Указанное происшествие произошло вечером 13 ноября на территории села Киржеманы. Огонь вспыхнул в жилом доме №28, расположенном по адресу – улица Зеленая.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя повредило отделку жилого дома на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru