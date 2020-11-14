В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Днём 13 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице М. Расковой. Возле дома №2 загорелся мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил мусорный контейнер на площади 1 кв. м.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru