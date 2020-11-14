Народные приметы на 15 ноября подскажут, установится ли теплая погода

Народные приметы на 15 ноября помогут определить, будет ли на протяжении ближайшего месяца наблюдаться теплая погода.

Несколько столетий назад в народной среде никакого сомнения не было по поводу того, что грязь в упомянутый день представляет собой точное погодное предвестие о том, что оставшаяся половина ноября и первая часть декабря будут отличаться теплой погодой.

Если же 15 ноября выпали обильные осадки в виде снега, народные поверья советуют готовиться к тому, что весной будет очень много воды.

Пасмурная погода в этот день людьми, жившими в былые времена, воспринималась в качестве своего рода знака, который сигнализирует о скором потеплении.