Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 15 ноября подскажут, установится ли теплая погода

Народные приметы на 15 ноября подскажут, установится ли теплая погода

Народные приметы на 15 ноября помогут определить, будет ли на протяжении ближайшего месяца наблюдаться теплая погода.

Несколько столетий назад в народной среде никакого сомнения не было по поводу того, что грязь в упомянутый день представляет собой точное погодное предвестие о том, что оставшаяся половина ноября и первая часть декабря будут отличаться теплой погодой.

Если же 15 ноября выпали обильные осадки в виде снега, народные поверья советуют готовиться к тому, что весной будет очень много воды.

Пасмурная погода в этот день людьми, жившими в былые времена, воспринималась в качестве своего рода знака, который сигнализирует о скором потеплении.

 

 

 

 