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Народные приметы на 16 ноября подскажут, будет ли зимой теплая погода

Народные приметы на 16 ноября подскажут, будет ли зимой теплая погода

Народные приметы на 16 ноября помогут определить, будет ли предстоящая зима отличаться теплой погодой.

Несколько веков назад не подвергалась сомнениям достоверность поверья, касающегося попыток предсказать погоду, о том, что наличие мороза вечером 16 ноября является предвестником того, что на протяжении предстоящей зимы будет иметь место теплая погода.

Мороз, наблюдающийся утром 16 ноября, народные приметы называют сигналом о приближающемся снегопаде.

Крестьяне, жившие в былые времена, радовались льду на реке, увиденному в этот день, поскольку воспринимали его в качестве предвестия о хорошем урожае хлеба в следующем году.  