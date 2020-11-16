Народные приметы на 17 ноября подскажут, следует ли готовиться к похолоданию

Народные приметы на 17 ноября помогут определить, приближается ли похолодание.

Несколько веков назад людьми в качестве достоверного метеорологического правила воспринималось поверье, согласно которому наличие инея на траве и деревьях утром 17 ноября следует воспринимать в качестве предвестия о приближающемся похолодании.

Наличие тумана утром рассматриваемого дня народные приметы называют сигналом о том, что в ближайшее время наступит оттепель.

Также несколько столетий назад было принято считать, что увиденный в семнадцатый день последнего месяца осени комар предвещает теплую погоду в период с декабря по февраль.