«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 194 социально значимых объекта в Мордовии

С начала года «Ростелеком» построил 95 км волоконно-оптических линий связи до 194 социально значимых объектов в Республике Мордовия по проекту «Информационная инфраструктура». Доступ к интернету получили 86 образовательных учреждений, 53 сельские администрации и 55 фельдшерско-акушерских пунктов.

Игорь Вольфсон, министр информатизации и связи Республики Мордовия:

«Скоростной интернет от “Ростелекома” позволит медикам, которые работают в отдаленных районах, дистанционно записывать пациентов на прием, организовывать сеансы видеосвязи с врачами из региональных и федеральных клиник, педагогам – проводить онлайн-занятия и пользоваться интерактивными сервисами, а сотрудникам органов местного самоуправления – оперативно обмениваться информацией и принимать документы от граждан через портал госуслуг».

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Мы решаем сразу две задачи: подключаем к интернету социально значимые объекты и строим надежную телекоммуникационную инфраструктуру в малых населенных пунктах республики. Сельчане получают возможность пользоваться государственными услугами в электронном виде».

За два года реализации программы к интернету подключены 352 социально значимых объекта республики. Первого декабря текущего года скоростной интернет появится еще в 100 организациях социальной сферы. В 2021 году доступом ко всемирной сети будут обеспечены 252 социально значимых объекта.

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2019 году. Оператор выступает в регионе партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».