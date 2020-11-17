Народные приметы на 18 ноября подскажут, будет ли зима снежной

Народные приметы на 18 ноября помогут установить, будет ли предстоящая зима отличаться обилием снега.

Несколько веков назад люди для определения того, какой будет зима, 18 ноября обращали внимание на снежный покров, если он в этот день уже был. Считалось, что обилие снега в восемнадцатый день последнего месяца осени следует воспринимать в качестве сигнала о том, что грядущая зима будет очень снежной.

Если же 18 ноября из-за туч выглядывает луна, народные приметы гласят о скором улучшении метеорологической обстановки.

Ясное небо 18 ноября людьми, чья жизнь протекала во времена, когда прогноза погоды в современном понимании не существовало, воспринималось в качестве предвестника приближающегося потепления.