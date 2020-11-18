Народные приметы на 19 ноября подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 19 ноября помогут узнать, следует ли готовиться к тому, что в ближайшие дни существенно снизится температура воздуха.

Несколько столетий назад люди доверяли поверью, согласно которому в случае отсутствия ветра в девятнадцатый день последнего месяца осени следует готовиться к тому, что в скором времени существенно похолодает.

Также в былые времена люди верили в справедливость приметы о том, что выпадение осадков в виде снега 19 ноября предвещает то, что на протяжении грядущей зимы будут иметь место частые снегопады.

Крестьяне, которые жили несколько столетий назад, радовались покрытым льдом рекам, поскольку видели в этом сигнал о хорошем урожае в следующем году.

Звездное небо 19 ноября народные приметы называют предвестником приближения заморозков.