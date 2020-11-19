Народные приметы на 20 ноября подскажут, приближается ли зима

Народные приметы на 20 ноября помогут определить, следует ли готовиться к скорому приходу зимы.

В те времена, когда высокоточного оборудования для составления прогноза погоды не существовало даже на уровне самых смелых технических затей, люди доверяли поверьям, одно из которых гласит, что в том случае, если в двадцатый день последнего месяца осени водоемы покрылись льдом, совсем скоро наступит настоящая зима.

Выпадение обильных осадков в виде снега 20 ноября народные приметы называют сигналом о том, что весной будет иметь место половодье.

Если же 20 ноября наблюдается гололед, следует готовиться к тому, что в ближайшее время похолодает.