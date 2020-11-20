Народные приметы на 21 ноября подскажут, какой будет предстоящая зима

Народные приметы на 21 ноября помогут определить, какой будет предстоящая зима.

Несколько столетий назад, когда люди предугадывали изменения погоды, опираясь исключительно на личный опыт наблюдений за состоянием окружающей среды, было принято считать достоверным и справедливым поверье о том, что иней, имеющий место утром 21 ноября, сулит приход зимы, отличающейся обилием снега.

Туман утром рассматриваемого дня народные приметы трактуют в качестве сигнала о скором наступлении оттепели.

Если же 21 ноября имеет место яркий рассвет, поверья советуют готовиться к скорой стуже.