В Чамзинском районе сгорели два сарая

В Чамзинском районе произошел пожар, который уничтожил два сарая.

Утром 20 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Апраксино. Напротив дома №2, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелись два сарая. Пламя полностью уничтожило постройки на общей площади, составляющей 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сараев в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru