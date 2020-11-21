Народные приметы на 22 ноября подскажут, какая погода будет наблюдаться в мае

Народные приметы на 22 ноября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в мае.

Несколько столетий назад люди верили, что между метеорологической обстановкой, имеющей место в ноябре, и майской погодой есть взаимосвязь. Приметы, сохранившиеся с былых времен, гласят, что снегопад, наблюдающийся в двадцать второй день последнего месяца осени, предвещает ливни и низкую температуру воздуха на протяжении последнего месяца весны.

Если же утром 22 ноября имеет место туман, в ближайшие дни наступит оттепель.

Деревья, которые покрылись инеем в двадцать второй день ноября, могут сигнализировать о приближении лютых морозов.