Народные приметы на 23 ноября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 23 ноября помогут узнать, будет ли предстоящая зима отличаться теплой погодой.

Несколько веков назад люди, ориентируясь в вопросах метеорологической направленности на разного рода поверья, считали, что осадки в виде снега, наблюдающиеся в двадцать третий день последнего месяца осени, предвещают теплую зиму.

Если же 23 ноября имеет место ветер, то в ближайшие дни следует ожидать метель.

Также в былые времена было принято не сомневаться в справедливости метеорологического поверья о том, что иней вечером 23 ноября может сигнализировать о скором снегопаде.

В том случае, если в этот день наблюдается туман, в скором времени существенно потеплеет.