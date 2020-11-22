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Народные приметы на 23 ноября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 23 ноября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 23 ноября помогут узнать, будет ли предстоящая зима отличаться теплой погодой.

Несколько веков назад люди, ориентируясь в вопросах метеорологической направленности на разного рода поверья, считали, что осадки в виде снега, наблюдающиеся в двадцать третий день последнего месяца осени, предвещают теплую зиму.

Если же 23 ноября имеет место ветер, то в ближайшие дни следует ожидать метель.

Также в былые времена было принято не сомневаться в справедливости метеорологического поверья о том, что иней вечером 23 ноября может сигнализировать о скором снегопаде.

В том случае, если в этот день наблюдается туман, в скором времени существенно потеплеет.   