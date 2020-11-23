В одной из колоний Мордовии прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был проведен ежегодный смотр-конкурс художественной самодеятельности среди осужденных.

В ходе указанного мероприятия были подготовлены и показаны вокальные номера, сопровождающиеся хореографическими постановками, включая танец теней.

Рассматриваемое мероприятие было записано на видео для дальнейшей демонстрации по кабельному телевидению для всех осужденных учреждения в рамках занятости в свободное от работы время.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su