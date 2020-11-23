Народные приметы на 24 ноября подскажут, установится ли теплая погода

С помощью народных примет на 24 ноября можно определить, установится ли в ближайшее время теплая погода.

Несколько столетий назад единственным ориентиром при составлении прогноза погоды были поверья, сформированные в ходе многолетних наблюдений за состоянием окружающей среды и особенностями его изменения. В те времена существовало своего рода правило метеорологической направленности, согласно которому дождь в двадцать четвертый день последнего месяца осени свидетельствует о том, что будет иметь место теплая погода.

Высокая температура воздуха 24 ноября народными приметами называется сигналом о том, что предстоящая зима будет теплой.

Если же 24 ноября имеет место солнечная погода, поверья советуют готовиться к похолоданию.