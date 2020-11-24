Народные приметы на 25 ноября подскажут, какая погода будет в декабре

Народные приметы на 25 ноября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в декабре.

В былые времена люди не сомневались в справедливости приметы метеорологического характера, гласящей, что погода в двадцать пятый день последнего месяца осени абсолютно идентична той метеорологической обстановке, которая будет иметь место на протяжении первого месяца зимы.

Если 25 ноября наблюдаются низкие облака, то в ближайшее время будут иметь место заморозки.

Также несколько столетий назад существовало поверье, согласно которому выпадение осадков в виде дождя в двадцать пятый день ноября сигнализирует об аналогичной погоде в течение первой половины грядущей зимы.