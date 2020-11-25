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Народные приметы на 26 ноября подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 26 ноября подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 26 ноября помогут определить, приближается ли потепление.

Несколько столетий назад в качестве достоверного и подтвержденного практическим путем правила воспринималось поверье, согласно которому порывистый ветер, затихший к вечеру 26 ноября, является сигналом о скором потеплении.

Крестьяне, которым выпало жить в былые времена, радовались дождю в двадцать шестой день последнего месяца осени, поскольку видели в нём символическое предвестие о хорошем урожае в следующем году.

Если днём 26 ноября наблюдается снежная буря, предстоящей ночью ударят сильные морозы.   

 

 