Народные приметы на 26 ноября подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 26 ноября помогут определить, приближается ли потепление.

Несколько столетий назад в качестве достоверного и подтвержденного практическим путем правила воспринималось поверье, согласно которому порывистый ветер, затихший к вечеру 26 ноября, является сигналом о скором потеплении.

Крестьяне, которым выпало жить в былые времена, радовались дождю в двадцать шестой день последнего месяца осени, поскольку видели в нём символическое предвестие о хорошем урожае в следующем году.

Если днём 26 ноября наблюдается снежная буря, предстоящей ночью ударят сильные морозы.