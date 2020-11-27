Артём Здунов провел рабочую встречу с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием

Состоялась первая рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артёма Здунова и митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

Архиерей поздравил Артёма Здунова с назначением на пост и прибытием в республику.

На встрече рассматривался большой блок вопросов, связанных с церковно-государственными отношениями, развитием приходской жизни в регионе и утверждением духовно-нравственных ценностей в обществе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru