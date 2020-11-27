В Мордовии пойдет под суд мужчина, пытавшийся дать взятку сотруднику ГИБДД

В Мордовии предстанет перед судом мужчина, который обвиняется в покушении на дачу взятки.

Днём 8 октября нынешнего года в посёлке Зубова Поляна 62-летний мужчина, желая избежать административной ответственности за то, что управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения, пытался передать сотруднику ГИБДД взятку в размере 50 тыс. рублей. Страж порядка отказался от денег.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 62-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru