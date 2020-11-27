Народные приметы на 28 ноября подскажут, будет ли зима снежной

Народные приметы на 28 ноября помогут определить, будет ли предстоящая зима отличаться обилием снега.

Несколько веков назад в народной среде было принято не подвергать какой-либо силы сомнениям поверье метеорологической направленности, суть которого заключается в том, что снег, выпавший в двадцать восьмой день последнего месяца осени, предвещает, что снежный покров продержится до весны.

Если же в этот день громко ржут лошади, народные приметы советуют готовиться к зиме с высокой для данного времени года температурой воздуха и редкими морозами.

Теплая погода 28 ноября поверьями трактуется в качестве сигнала о холодном мае.