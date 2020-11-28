В Саранске загорелись два жилых дома

В Саранске произошло возгорание двух жилых домов.

Днём 27 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Балтийской. Изначально воспламенился жилой дом №20. Огонь охватил данную постройку на площади 80 квадратных метров. Затем пламя перешло на соседний жилой дом №18.

Прибывшие на место инцидента пожарные эвакуировали двух человек.

Пламя повредило кровлю дома № 20 на площади 90 квадратных метров и крышу чердака дома №18 на площади 120 квадратных метров.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru