Народные приметы на 29 ноября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 29 ноября, пронеся сквозь века знания предков современного человечества о погоде и особенностях её изменения, помогут установить, будет ли наступающая зима теплой.

Несколько столетий назад статус абсолютного с точки зрения практической достоверности имело поверье метеорологической направленности, которое гласит, что дождливая погода в предпоследний день последнего месяца осени предвещает, что отличительными чертами грядущей зимы станут высокая температура воздуха и сырость.

Если 29 ноября наблюдаются порывы ветра, они будут иметь место до 19 декабря.

Также в былые времена было принято считать, что выпадение снега в этот день сигнализирует о снежной зиме.