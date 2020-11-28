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Народные приметы на 29 ноября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 29 ноября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 29 ноября, пронеся сквозь века знания предков современного человечества о погоде и особенностях её изменения, помогут установить, будет ли наступающая зима теплой.

Несколько столетий назад статус абсолютного с точки зрения практической достоверности имело поверье метеорологической направленности, которое гласит, что дождливая погода в предпоследний день последнего месяца осени предвещает, что отличительными чертами грядущей зимы станут высокая температура воздуха и сырость.

Если 29 ноября наблюдаются порывы ветра, они будут иметь место до 19 декабря.

Также в былые времена было принято считать, что выпадение снега в этот день сигнализирует о снежной зиме.   