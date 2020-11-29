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Народные приметы на 30 ноября подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 30 ноября подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 30 ноября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящей зимы. 

Несколько веков назад в народной среде сформировалось своего рода правило, согласно которому погодная ситуация, имеющая место в последний день зимы, идентична метеорологической обстановке, которая будет наблюдаться в течение наступающей зимы.

Также в былые времена считалось, что молодую Луну в последний день ноября следует воспринимать в качестве сигнала о приближении холодов.

Если же 30 ноября на реках имеет место темный лёд, предстоящая зима будет теплой.