Народные приметы на 30 ноября подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 30 ноября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящей зимы.

Несколько веков назад в народной среде сформировалось своего рода правило, согласно которому погодная ситуация, имеющая место в последний день зимы, идентична метеорологической обстановке, которая будет наблюдаться в течение наступающей зимы.

Также в былые времена считалось, что молодую Луну в последний день ноября следует воспринимать в качестве сигнала о приближении холодов.

Если же 30 ноября на реках имеет место темный лёд, предстоящая зима будет теплой.