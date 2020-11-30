Народные приметы на 1 декабря подскажут, какая погода будет на протяжении зимы

Народные приметы на 1 декабря помогут установить, какая погода продержится в течение трех ближайших месяцев.

В былые времена люди никоим образом не сомневались в поверье метеорологического характера, согласно которому погодная обстановка, наблюдающаяся в первый день декабря, является своего рода символическим выражением той обстановки в окружающей среде, которая будет иметь место на протяжении всех зимних месяцев.

Если в первый день первого месяца зимы по земле гуляют вороны, совсем скоро наступит потепление.

Если же вечером 1 декабря сбоку от месяца наблюдается яркие блики, следует готовиться к тому, что в ближайшие дни существенно похолодает.