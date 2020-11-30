В Саранске в результате ДТП пострадала 25-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 25-летняя девушка.

Происшествие произошло днём 27 ноября на проспекте 70 лет Октября. По предварительной информации, 20-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения по перекрестку на запрещающий сигнал светофора врезался в автомобиль марки «Фольксваген-Туран», совершавший левый поворот.

Пострадала 25-летняя пассажирка «Лады». Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф